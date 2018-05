Cet homme de 36 ans n'a plus donné signe de vie depuis qu'il a quitté son domicile à Tournai: l'avez-vous vu?

Le samedi 19 mai 2018 vers 12h00, Donat Descamps, un homme âgé de 36 ans, a quitté son domicile situé rue Saint-Jean à Tournai. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Donat mesure 1m75 et est de corpulence normale. Il a les yeux bleus et les cheveux châtain clair. Au moment de sa disparition, il portait un pull à capuche bleu foncé de marque "Quiksilver", un jean, un long manteau noir et des chaussures noires en cuir.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, la police vous invite à prendre contact avec elle via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.