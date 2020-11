Chantier sous scellé à Saint-Ghislain: l'entrepreneur travaillait sans permis d'urbanisme avec 3 ouvriers en séjour illégal

"Notre service environnement est intervenu hier dans une habitation où se déroulaient, malgré l’absence de permis d’urbanisme, de gros travaux. Sur place nos policiers ont constaté la présence d’un échafaudage mais également de 3 ouvriers. Les 3 hommes en provenance des pays de l’Est sont en séjour illégal. Ils ont été amenés en nos locaux afin d’être auditionnés et contact a été pris avec l’Office des Etrangers qui leur a délivré un Ordre de Quitter le Territoire. En ce qui concerne l’entrepreneur, celui-ci a également été auditionné et un PV pour travail au noir a été initié et transmis à l’Auditorat du Travail de Mons. De plus, étant donné que ces ouvriers ne possédaient pas de contrat de travail, le chantier a été mis sous scellés", rapporte la police boraine dans un communiqué ce vendredi.