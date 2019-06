Dégagement de fumée à Charleroi: un ouvrier blessé par une coulée de lave dans l'usine Thy-Marcinelle

Plusieurs témoins nous ont signalé, via le bouton orange Alertez-nous, un important dégagement de fumée à Charleroi ce samedi vers 15h30. "Incendie à l'usine de Thy-Marcinelle", nous a indiqué Valentin, qui nous a envoyé une photo.





"Très gros dégagement de fumée inhabituel à Thy-Marcinelle", a décrit Hannick peu après, comme d'autres personnes.





Une personne emmenée à l'hôpital



Dès 15h30, les pompiers nous ont confirmé une intervention à l'usine Thy-Marcinelle, mais aucune information n'était disponible. Un peu plus d'une heure après, vers 16h40, la situation était sous contrôle. "Une équipe reste malgré tout sur place en prévention pour éviter toute reprise", nous a précisé un pompier. "A l'heure actuelle, une personne a été emmenée à l'hôpital pour vérifier son état de santé", a-t-il ajouté.



Peu avant la soirée, les pompiers carolos ont précisé que c'était une coulée de lave qui avait blessé un ouvrier. L'origine de la coulée reste indéterminée à l'heure actuelle. Un mousseur a été utilisé pour circonscrire le flot de lave. Un deuxième a été envoyé sur place à titre préventif.



La coulée de lave a provoqué provoqué un impressionnant dégagement de fumée. Le nuage sombre s'est élevé vers le ciel au-dessus de l'usine.



Les lieux une fois la situation maîtrisée:







© RTL INFO - AH





Un bâtiment bien connu dans la région



Située au n°1 de la rue de l'Acier, l'usine de Thy-Marcinelle est un bâtiment bien connu des Carolos. 300 personnes travaillent sur place pour produire annuellement 800.000 tonnes d'acier, selon des chiffres du groupe Riva. "Les produits belges sont commercialisés principalement au Benelux, en France et en Allemagne et sont utilisés majoritairement dans le secteur de la construction et des produits galvanisés", précise l'entreprise.