Gilets jaunes: la E19 fermée dans les deux sens à Feluy, le rond-point du "Marsupilami" pris d'assaut à Charleroi

Les gilets jaunes poursuivent leurs actions ce mercredi soir, notamment à Charleroi. Une vingtaine de personnes bloquent le rond-point Hiernaux dit du "Marsupilami". Leur but: bloquer une bande de circulation. Un camion-essence n'a quant à lui pas pu passer.

A Feluy, il y a un important déploiement policier. Plusieurs dizaines de gilets jaunes sont sur place et ont entamé des actions de blocages sur l'autoroute E19. L'autoroute est fermée dans les deux sens. Des personnes encagoulées ont mis le feu à des palettes sur la E19.

Résultats, un blocage est signalé à hauteur de la borne kilométrique 34 (Mons>Feluy). Une déviation via l'A54 en direction de Charleroi a été mise en place au niveau de Nivelles. Dans le sens inverse (Bruxelles > Feluy), une déviation a été établie via l'A15 vers Liège puis ensuite via l'A54 vers Bruxelles à Thiméon. Les forces de l'ordre suivent de près leurs actions.

Par ailleurs, la présence de gilets jaunes nous est également signalée à Erquelinnes dans le Hainaut et toujours à Sclessin où ils sont une quarantaine devant le dépôt de carburant.

Environ vingt véhicules ont mené une opération escargot entre Ciney et Wierde

Environ vingt véhicules ont mené une opération escargot sur la N4 entre Ciney et Wierde (Namur) mercredi en début de soirée. La police, qui avait eu vent de l'information, a escorté le convoi jusque devant le dépôt de Proxifuel à Wierde. Ils ont circulé à du 40 km/h "afin d'appeler à la mobilisation", selon l'un des conducteurs. Arrivés à Wierde vers 19h00, ils se sont joints au groupe qui contrôle l'accès au dépôt de Proxifuel depuis jeudi. Tout s'est passé dans le calme, a confirmé la police. Des policiers étaient néanmoins encore sur place à 20h30, afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de débordements. La situation est donc sous contrôle pour le moment mais cela pourrait changer, craint Marc-Henri Jamain, porte-parole des "gilets jaunes" qui sont sur place depuis le début du mouvement. Celui-ci redoute l'arrivée de manifestants mal intentionnés. Il est notamment question des personnes qui ont tenté de mettre en place un blocage complet des camions à Wandre, qui trouveraient les contestataires namurois "trop pacifiques". M. Jamain précise par ailleurs que le dépôt de Wierde est à nouveau à sec. Deux camions venus de Bruxelles seraient venus approvisionnés le site dans le courant la journée mais les cuves seraient maintenant vides.

Photos des gilets jaunes à Charleroi: