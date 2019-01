Charleroi: deux accidents font six blessés, dont deux enfants en bas âge

Un accident impliquant 4 voitures a eu lieu hier soir à Gilly. Un autre est survenu ce matin à Charleroi.

Un accident est survenu aux environs de 20h30 dimanche soir sur la chaussée de Châtelet à Gilly. Pour une raison encore inconnue, une voiture a percuté un taxi, touchant également 2 véhicules en stationnement. Trois personnes ont été blessées lors de cet accident et les clients du taxi impliqué ont dû être désincarcérés. Deux ambulances et un véhicule SMUR ont été dépêchés sur place.



Photo : Fabian Vanhove



Un autre accident est survenu ce matin à l'heure de la rentrée des écoles. Deux véhicules sont entrés en collision au carrefour formé par le boulevard Paul Janson et le boulevard des deux Fontaines à Charleroi. Bien que convenablement attachés dans leur siège auto, deux enfants de 3 et 4 ans ont été légèrement blessés, ainsi qu'un adulte. Ils ont été transportés en ambulance vers l'hôpital le plus proche.



Photo : Fabian Vanhove