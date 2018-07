Charleroi: deux adolescents enferment un garçon dans une poubelle et y mettent le feu

Deux adolescents de 13 et 16 ans ont enfermé un jeune garçon dans une poubelle, dans la cour d'une école de Marcinelle (Charleroi), mardi soir. Ils y ont ensuite bouté le feu. La victime a été délivrée par un camarade et n'est que légèrement blessée.



Les faits se sont produits vers 21h15, dans la cour de l'école installée rue François Reconnu à Marcinelle, indique la police locale de Charleroi. Deux ados ont empoigné un garçon âgé de 13 ans et l'ont enfermé dans une grande poubelle à laquelle ils ont bouté le feu. Alors que l'incendie se propageait, l'adolescent a été délivré par un camarade. Il n'est que légèrement blessé, mais en état de choc.



Identifiés, les deux auteurs ont été interceptés et entendus par la police judiciaire locale. Ils seront confiés au parquet de la jeunesse, qui décidera ce mercredi si une mesure de placement en centre s'avère nécessaire.