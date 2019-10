Charleroi: deux personnes grièvement blessées à la suite d'un accident sur le R9

Une conductrice et sa passagère ont été grièvement blessées à la suite d'un accident lundi vers 12H30 sur le R9, à hauteur de la sortie Charleroi-Nord, indiquent les pompiers locaux, confirmant une information du groupe Sudpresse. L'accident a provoqué quelques embarras de circulation.



Pour une raison encore inconnue, une conductrice a perdu le contrôle de son véhicule en mordant sur le côté de la route. La voiture a percuté le montant du pont surplombant le R9 avant de terminer sa course quelques mètres plus loin sur la route. La conductrice et sa passagère ont été désincarcérées par les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est et transportées dans un état jugé sérieux en milieu hospitalier, indiquent les secours. Pendant plus d'une heure, deux bandes de circulation sur trois ont été fermées, provoquant quelques embarras de circulation.