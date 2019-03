Charleroi: énorme opération de contrôle des magasins de cannabis légal

C’est une information RTL INFO. Une action d’envergure a eu lieu durant toute la journée de mardi. Il s’agit d’une grosse opération de contrôle des magasins de cannabis légal et de CBD à Charleroi.

Au total, 8 magasins ont été passés au peigne fin. La descente d’envergure a été initiée par la section Ecofin (économique et financière) de la police locale de Charleroi et a nécessité la collaboration de plusieurs services: l’O.R.A (anti-stup), l'Office National de Sécurité Sociale, l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA), le SPF Santé publique et Economie et l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.

Beaucoup de produits ont été saisis en vue d’analyse, ils sont ne cours de vérification. Des scellés ont été apposés sur certains magasins.

RTL INFO a contacté la FECAB, la Fédération du cannabis de Belgique. Elle estime que ce type de contrôle est tout à fait normal et que l’action de ce jour s’est bien déroulée: "Les autorités nous ont dit qu’elles nous rendront nos produits si les résultats sont bons afin que nous puissions continuer de travailler".