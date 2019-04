Charleroi: Florian, 21 ans, risque cinq ans de prison pour avoir volé sa belle-mère

Florian C., 21 ans, Nicolas B., 20 ans et Kevin B., 25 ans, comparaissaient devant le tribunal correctionnel de Charleroi pour un vol avec violence et menaces. Malgré leur jeune âge, Florian et Nicolas possèdent déjà un casier judiciaire bien fourni. C'est la raison pour laquelle le substitut Vervaeren a requis une peine de cinq ans pour Florian et de quatre ans d'emprisonnement pour Nicolas.



Le 16 février dernier, le trio se rend chez la belle-mère de Florian C. à Châtelet pour lui donner le tabac qu'elle avait réclamé. En échange, le jeune homme souhaite repartir avec une télévision. La situation dégénère rapidement. En colère, le beau-fils menace la victime et lui porte des coups à l'aide d'un balai. Les trois prévenus embarquent une télévision, un ordinateur et la carte d'identité de la victime.





"Florian a grandi avec sa belle-mère et a évolué en voyant son père être violent"

Le substitut Vervaeren a requis cinq ans d'emprisonnement pour Florian et quatre ans pour Nicolas. "Aujourd'hui, ils disent être fort désolés. La victime explique que Florian lui en veut pour la détention de son père. On nous explique que la situation était calme mais le chien saute quand même par la fenêtre. Il ne faut pas oublier que les deux comparses ont déjà un passé judiciaire", a-t-il déclaré.

Pour Kevin, le ministère public a laissé au tribunal l'appréciation de la sanction.

La défense a elle plaidé une peine de travail autonome pour Florian et une suspension du prononcé pour Kevin, vu l'absence de casier judiciaire. "Depuis l'âge de deux ans, Florian a grandi avec sa belle-mère et a évolué en voyant son père être violent. Il a toujours aidé la victime en allant, par exemple, faire ses courses ou lui acheter du tabac."

Le jugement aura lieu le 9 mai.