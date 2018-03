Charleroi: la cliente d'un café donne un coup de pied au visage d'un policier et le blesse sérieusement

La cliente d'un café de Charleroi s'en est prise à son ex-compagnon et lui a porté des coups, samedi après-midi. Appelée sur place, la police locale est intervenue. L'intéressée s'est alors rebellée et a donné un coup de pied au visage d'un inspecteur, lui causant une commotion cérébrale.

Les faits se sont produits vers 15h30 à l'Irish Pub, un établissement du boulevard Tirou à Charleroi, indique la police locale.

La femme s'est présentée au café et s'est jetée sur son ex-compagnon pour le rouer de coups. Appelées sur place, les forces de l'ordre ont tenté de maîtriser la forcenée mais, une fois à l'extérieur du café, cette dernière s'est rebellée et s'en est prise violemment à l'un des inspecteurs, lui donnant notamment un coup de pied au visage. Victime d'une commotion cérébrale, ce dernier a dû recevoir des soins en milieu hospitalier. L'intéressée, elle, a été privée de liberté et sera présentée dimanche au parquet de Charleroi, qui s'orienterait vers une médiation pénale plutôt qu'une mise à l'instruction du dossier.