Charleroi: la police démantèle un eros-center pirate et interpelle 48 personnes

D’après des sources exclusives RTLinfo, une énorme opération de police a eu lieu très tôt ce matin à Lodelinsart dans la région de Charleroi. 19 perquisitions simultanées visaient un "eros-center" (bâtiment destiné à la prostitution composé de nombreuses chambres de passe) illégal (photo).



48 personnes ont été interpellées, notamment des femmes en provenance de l’Europe de l'Est.



Cette enquête de très grande ampleur a été menée par la Police Judiciaire Locale de Charleroi. Il s’agit d’un dossier de traite des êtres humains.



Le centre pirate de prostitution fonctionnait via un site internet pour la prise de rendez-vous avec des travailleuses du sexe. Il s’agit d’un réseau particulièrement bien structuré et organisé.