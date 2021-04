Charleroi: la police met fin à une lockdown party et dresse 24 PV

Les policiers de la zone de police de Charleroi ont dressé vendredi soir 24 P-V. à la suite d'une lockdown party dans un bar à chicha Grand'Rue à Charleroi, a indiqué samedi le parquet de Charleroi.

Les forces de l'ordre ont constaté un curieux manège vendredi soir Grand'Rue à Charleroi. "Il y avait des allées et venues et de la musique." Les policiers ont remonté les indices et sont arrivés à hauteur d'un bar à chicha. Six personnes ont tenté de s'enfuir par les fenêtres lorsque les policiers sont intervenus sur place. "Vingt-quatre procès-verbaux ont été dressés sur place pour une lockdown party", a confirmé le parquet de Charleroi.