Charleroi: le braquage de fin d'année tourne court, deux jeunes arrêtés

Ce dimanche 30 décembre 2018 vers 20h00, la police de Charleroi a été avertie qu'un braquage était en cours dans un petit commerce de la Route de Trazegnies à Monceau-Sur-Sambre. Une équipe du ‘Groupe Sécurisation & Appui’ (GSA) s'est rendue immédiatement sur place et a procédé à l'arrestation d'un des malfrats qui a été retenu sur place par le commerçant. Le second braqueur, armé d'une arme de poing, a quant à lui pris la fuite sur un scooter de couleur noire.

L'enquête de la police de Charleroi a permis d'identifier rapidement le second auteur en fuite, notamment grâce à des témoignages recueillis et l'analyse de certaines caméras de surveillance. Les hommes du GSA ont été à nouveau mis à contribution, lors d'une perquisition, afin de procéder à l'arrestation du second malfrat. L’homme se cachait dans une habitation de Goutroux. Le suspect a été privé de sa liberté.

Les individus interpellés présentés à un juge



L'enquête a également permis de localiser un garage où ont été retrouvés le scooter, l'arme et les vêtements qui ont été utilisés lors du braquage. Grâce à l'enquête menée par la police de Charleroi, les deux jeunes braqueurs de 18 et 26 ans ont été rapidement arrêtés et ce, alors que nous sommes dans une période de l'année particulièrement propice aux vols à main armée. Les deux suspects seront présentés devant un juge d'instruction aujourd'hui. Ce dernier décidera s'ils passeront la nuit du Nouvel An derrière les barreaux ou pas.