Charleroi: lors d'une dispute conjugale, il s'empare d'une arme à blanc et tire a un coup de feu

Un couple de Gilly (Charleroi) s'est disputé violemment, dans la nuit de vendredi à samedi. La dame a reçu des coups au visage avant que son compagnon ne s'empare d'une arme à blanc.

Dans l'échauffourée, un coup de feu a été tiré, brûlant l'auteur à la main. L'affaire a été mise à l'instruction par le parquet de Charleroi.



L'altercation est survenue vers 00h30, indique le magistrat de garde. L'homme, bien connu de la Justice pour de multiples faits, s'en est pris à sa compagne et lui a porté des coups appuyés au visage, lui occasionnant des hématomes importants aux yeux. Au plus fort de l'échauffourée, l'auteur a exhibé une arme à blanc pour menacer la victime qui a, semble-t-il, tenté de le désarmer.





Intercepté par la police de Charleroi



Un coup de feu est alors parti, brûlant l'homme à la main. Ce dernier a alors quitté les lieux, mais a été intercepté plus tard dans la nuit par la police locale de Charleroi.

Vu le casier judiciaire fourni de l'intéressé et ses antécédents spécifiques, le parquet a mis l'affaire à l'instruction du chef de coups et blessures volontaires.