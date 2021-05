Charleroi: perturbation du métro en fin d'après-midi, des chauffeurs de tram en arrêt de travail

"Le TEC de Charleroi fait grève aujourd'hui depuis 15h30. Toutes les personnes qui sortent du travail ou de l'école, pour les plus jeunes, sont bloquées. C'est du grand n'importe quoi. Pourquoi ne pas décidé de faire grève dès le matin, c'est honteux", déplorait cette fin d'après-midi Maxence via notre bouton orange Alertez-nous. Joint par téléphone, le TEC Charleroi nous a confirmé des perturbations de la circulation des trams sur les lignes M3 et M4. En cause, la grogne de certains conducteurs qui ont décidé d'arrêter le travail et de rentrer au dépôt suite à une problème technique de signalisation. En effet, celle-ci n'a plus fonctionné correctement. En attendant la réparation, il a été décidé de passer le système en mode orange clignotant, avec priorité des trams sur les voitures. Il n'était pas possible, à l'heure où nous écrivons ces lignes, de savoir quand la panne serait réparée et quand la circulation reprendrait normalement.