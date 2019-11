Charleroi s'apprête à accueillir un Décathlon hors norme: c'est le deuxième du genre en Europe

Un Decathlon nouvelle mouture, à la fois complexe urbain et sportif de 6.000 m2, est sorti de terre à Charleroi, occupant une ancienne friche industrielle. Il s'agit du deuxième du genre en Europe après Barcelone. Ce mastodonte du sport ouvrira ses portes le 18 décembre, annonce mercredi le groupe.

Les travaux qui avaient démarré il y a 10 mois touchent à leur fin, pour un investissement total estimé à 10 millions d'euros. Concrètement, le Decathlon Charleroi accueillera "une salle de sports de 100 m2, la plus grande salle d'escalade de bloc de Belgique (1.000 m2), un terrain multisports, un skatepark, du streetbasket, sans oublier 5 terrains de foot et 5 terrains de padel sur le toit", détaille l'enseigne.

Pour la première fois, les collaborateurs de la marque ont été associés au projet dès le départ. "Ils ont joué un rôle actif en étant impliqués en permanence", explique Thomas Lecomte, un des co-responsables du projet. "Ils ont pu en définir les grandes lignes: mise en avant de l'aspect écologique, de la notion d'expérience, participation aux différentes étapes du développement. Chacun a donc pu trouver sa place dans ce projet, de la rédaction d'une charte collective, en passant par l'élaboration des stratégies et des objectifs ou à l'élaboration de l'organisation humaine sur les deux magasins".

Le magasin situé à Châtelineau fera, quant à lui, l'objet d'un remodeling au printemps 2020. "Son avenir est donc assuré", confirme le groupe. L'ouverture du magasin de Charleroi permet la création d'une trentaine d'emplois: 25 CDD, 7 CDI, plus une trentaine de jobs étudiants. Tous les collaborateurs de Châtelineau auront la possibilité de travailler pour les deux sites. La chaîne française Decathlon est active en Belgique depuis 1997 et y possède actuellement 33 points de vente ainsi qu'un centre logistique, ce qui représente plus de 3.000 collaborateurs.