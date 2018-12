Charleroi: un bus TEC prend soudainement feu (vidéo)

Vous êtes nombreux à nous signaler un dégagement de fumée à Charleroi via notre bouton orange Alertez-nous. Un bus des TEC a pris feu ce samedi à Charleroi. L’incident est survenu alors que le bus était vide de passagers et que le chauffeur était seul à bord lors de sa pause. Un dégagement de fumée est subitement apparu et le chauffeur a rapidement joint le dispatching pour prévenir de l‘incident. Le bus était à l’arrêt au terminus de la ligne 86, à proximité de la gare, sur le parking de l’Abeille. Véronique Benoit, porte-parole des TEC Charleroi, détaille: "Le chauffeur a suivi la procédure classique. Il a coupé le moteur. Les pompiers sont arrivés sur place et ont neutralisé les flammes. Le véhicule a perdu du liquide mais on ignore s’il s’agit de carburant ou du liquide de refroidissement. Une enquête devra le déterminer." L'incident n'a fait aucun blessé.