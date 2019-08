Charleroi: un forcené maîtrisé par des fidèles dans une mosquée

Intervention policière spectaculaire lundi soir à la Mosquée Al Hidaya de Charleroi. Selon nos informations, lors de l’arrivée des policiers, un homme menaçant et dans un état d’excitation extrême était maintenu au sol par des fidèles. D’après les éléments de l’enquête, la personne est arrivée au sein de la Mosquée dans un état second, hurlant et provoquant des dégradations. Vu son état d’agitation, le service d’intervention de la police, appelé en urgence par la direction, n’est pas parvenu à le maitriser. Les agents du Groupe de Sécurisation et d’Appui (GSA) sont arrivés en renfort et sont parvenus finalement tant bien que mal à lui passer les menottes. Mais le forcené véritablement "fou furieux" - probablement sous l’effet de stupéfiants - a continué de se débattre forçant les policiers à le maintenir par la nuque.

L'homme fait un arrêt cardiaque

L’état de surexcitation de la personne a pris alors un tour dramatique car il a fait un arrêt cardiaque d’une vingtaine de minutes. Un agent du GSA a tenté de le réanimer jusqu’à l’arrivée des services de secours. L’homme, qui est en séjour illégal en Belgique, a finalement pu être réanimé et stabilisé, mais vu la durée de l'arrêt cardiaque ses jours étaient, lundi soir, en danger. Selon le parquet de Charleroi, le dossier est désormais entre les mains du Comité P (la police des polices) qui examinera, comme le veut la procédure en cas d’incident, si l’intervention policière est répréhensible ou pas.