Charleroi: un homme poignardé plusieurs fois en plein marché, on en sait plus sur l'origine de l'altercation

Un scène particulièrement violente a eu lieu durant la matinée de ce dimanche dans la rue Neuve à Charleroi, en plein cœur du marché. La victime, âgée d’une quarantaine d’années, à été poignardée à plusieurs reprises par un homme. Ce dernier aurait entre 25 et 30 ans.

Le GSA, le groupe de sécurisation et d’appui de la police locale de Charleroi s'est déployé sur place, suivi de près par les services de secours du SMUR. Un périmètre de sécurité a été dressé et la victime emmenée à l’hôpital par ambulance. Ses jours ne sont pas en danger selon nos informations.

Des sources de RTL INFO en ont dit plus sur les causes de l'altercation: la victime aurait demandé au suspect de régler le paiement de la location d'un bien situé en France. Les esprits se seraient alors échauffés et le locataire aurait sorti un couteau et poignardé son opposant.

Grâce au témoignage de la victime, l’auteur présumé a été identifié et il est actuellement recherché par la police.