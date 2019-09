Charleroi: un individu interpellé par la police après avoir forcé un barrage routier

Un suspect a été interpellé par la police de Charleroi mardi après-midi après avoir forcé un barrage routier dans le centre-ville de Charleroi. Durant sa fuite, l'homme a été impliqué dans un accident ville haute, au square Hiérnaux. Il a été ramené au poste de police et privé de liberté, a rapporté la police de Charleroi.





On ignore la raison pour laquelle le prévenu a forcé un barrage routier. Lors de sa fuite, il a été impliqué dans un accident square Hiérnaux, plus connu comme le rond-point du Marsupilami de la ville haute à Charleroi. Le conducteur a alors abandonné son véhicule et tenté de prendre la fuite à pied, mais il a été interpellé par la police de Charleroi. L'homme a été ramené au poste de police et privé de liberté. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les raisons de ce comportement suspect. L'accident a localement provoqué des ralentissements de la circulation.