Charleroi: un père, une mère et un beau-père suspectés de viols et traitements inhumains sur 2 fillettes

Le ministère public a requis mercredi devant le tribunal correctionnel de Charleroi des peines de 3 ans, 4 ans et 6 ans de prison ferme à l'encontre de trois prévenus. Le père, la mère et le beau-père des deux jeunes filles âgées de 11 ans et 10 ans sont poursuivis pour plusieurs faits de moeurs, traitements inhumains et détention de fichiers pédopornographiques.

Entre 2016 et 2018, les trois prévenus sont suspectés d'avoir commis plusieurs viols, attentats à la pudeur et traitements inhumains sur les deux filles de C.M. et M.F.M. Le beau-père des gamines conteste avoir violé l'une de ses belles-filles. "Je l'ai essuyé après un bain quand mon doigt est entré dans son vagin", explique-t-il. C.M., père des enfants, conteste lui les attentats à la pudeur et la détention de deux fichiers pédopornographiques. "Ces deux images se trouvaient parmi 210 mangas téléchargés par mon voisin sur sa clé USB."

Le beau-père se rétracte

M.F.M. nie pour sa part avoir participé aux punitions infligées à l'une de ses filles, qui est restée plusieurs heures sur les genoux avec les bras en l'air ou les mains attachées avec une ceinture. Me Marie Lecomte, tuteur ad hoc des deux petites, n'est pas satisfaite par les explications fournies par les prévenus. "Le beau-père reconnaissait des pénétrations lors de ses auditions et aujourd'hui, il nous sort une autre explication. La mère s'est contentée de fermer les yeux face aux punitions infligées à son enfant par son compagnon."

Le ministère public a requis une peine de 6 ans de prison ferme contre W.W., le beau-père. Quatre ans de prison ferme ont été requis pour M.F.M. et trois ans de prison ferme contre C.M., détenu. Les témoignages des deux victimes sont jugés crédibles par la substitute Anne Wiliquet.

Les trois avocats de la défense ont plaidé des mesures de faveur pour leurs clients. Un sursis probatoire a été plaidé par Me Signor et Me Pouossi pour le beau-père et la mère de famille. Un acquittement a été sollicité par Me Napoli, qui défend C.M. Jugement, le 15 janvier prochain.