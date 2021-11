Scène insolite sur les toits de Charleroi, à Gilly rue de la Ceinture. Un singe a été repéré mangeant une pomme et se promenant sur les toitures de plusieurs habitations. C'est une riveraine qui a alerté les pompiers de Charleroi.

A 16h30, les pompiers n'étaient toujours pas parvenus à mettre la main sur l'animal. Une cage à piège a été apportée sur place.

On ne pouvait pas envoyer une flèche hypodermique étant donné que la peau du singe est trop fine

Les pompiers sont déployés depuis déjà ce jeudi. "Nous sommes déjà venus hier dans un autre quartier, parce qu'apparemment le singe aime bien voyager. Nous n'avons pas pu l'attraper. Nous avons fait appel à un vétérinaire, mais qui nous a signalé qu'il ne pouvait rien faire, étant donné qu'on ne pouvait pas envoyer une flèche hypodermique étant donné que la peau du singe est trop fine", nous a précisé Michel Méan, porte-parole de la zone de secours Hainaut-Est. "Aujourd'hui nous sommes à nouveau à sa poursuite. Il était presque arrivé à notre cage, mais on dit 'malin comme un singe', je pense que ça a tout son sens ici. Il a retourné la cage pour ne pas être pris. Et quand le collègue est arrivé avec un filet, le singe a été beaucoup plus rapide et il est de nouveau parti".

Cette intervention des pompiers pour un singe en cavale fait sourire. C'est pourtant l'un des rôles des services de secours. "Une des missions des pompiers, c'est le sauvetage des animaux. Ici c'est un singe qui est dans la nature, donc il y a danger pour lui, et éventuellement pour la circulation s'il se met sur la route", a indiqué Michel Méan.

Les pompiers devraient encore rester un moment sur place ce vendredi, avant de rentrer à la caserne. Ils retourneront dans le quartier lorsqu'un riverain les préviendra de la présence du singe.