Violente collision frontale et délit de fuite à Charleroi: les témoins permettent à la police de retrouver les fuyards (photos et vidéo)

Un accident impliquant deux véhicules s'est produit la nuit dernière à Charleroi. On déplore deux blessés. Les occupants de l'une des deux voitures ont pris la fuite, mais on été rattrapés par la police. Ils ont été privés de liberté et seront présentés à un juge.

Un accident grave s’est produit vers 2h30 du matin à Charleroi, sur la route de Philippeville. Deux véhicules (une Audi et une Golf) sont entrés en collision. L'Audi percutée a dévié de sa trajectoire et a terminé sa course contre le pont du Ring.









Deux ambulances ont été dépêchées sur les lieux. Les pompiers ont dû désincarcérer la passagère de l'Audi en sciant le toit du véhicule.





Dans l'autre véhicule, à l'arrivée des secours, il n'y avait plus personne: le conducteur de la Golf et son passager avaient pris la fuite à pied. Grâce à des témoins, ils ont pu être interceptés par les forces de police. Ils sont privés de liberté et seront présentés au parquet ce matin.

Photos: Fabian Van Hove.