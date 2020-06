Charleroi: une maison touchée par un incendie dans la Grand'Rue

Plusieurs personnes nous ont signalé via le bouton orange Alertez-nous un incendie dans la Grand'Rue à Charleroi ce samedi. Contacté par nos soins, le porte-parole de la zone de secours Hainaut-Est, Michel Méan, confirme et rassure. "Nous avons été appelés vers 15h. Il s'agit d'une maison désaffectée et squattée qui a déjà été touchée par un incendie dans le passé. Le feu a totalement embrasé le bâtiment. Il n'y a cependant pas de risque de propagation et personne n'a été blessé", a-t-il indiqué.

Peu avant 16H, le feu était toujours en cours mais sous contrôle.