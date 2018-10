Charleroi vient en aide aux sans-abri: voici les services proposés

A Charleroi, le plan hiver sera déclenché dès demain et ce jusqu’au 31 mars. L’objectif est de compléter l’offre de lieux d’accueil des sans-abri. Nos journalistes Justine Roldan Perez et Gaëtan Zanchetta se sont rendus dans l’un d’eux.

Un centre de nuit situé à Mont-sur-Marchienne (Charleroi) accueille les familles et les femmes sans-abri durant toute l’année. Avec le plan hivernal, la structure propose au total 12 lits. Mais pour le directeur pédagogique, en cette période, il est surtout important de redoubler d’attention et de tenter de convaincre ceux-qui ne souhaitent pas intégrer ces structures.

"Parfois pour un chien, des questions de toxicomanie, ou des habitudes, certains refusent de venir ici. Nous profitons de cette période hivernale pour encourager les gens à entrer dans une des structures d’aide", confie Bernard Gailly.





Un abri de crise quand les températures sont négatives

Depuis l’an dernier, une ASBL a également lancé le projet "Transi’toi". Ici, famille avec enfants et femmes enceintes sont accueillies durant la journée du lundi au vendredi.

"Nous accueillons les personnes pour servir de transition entre la maison d’accueil et l’abri de nuit pour éviter que ces personnes retournent dans la rue", explique Thibaut Moyen, un éducateur de l’ASBL "Transi’toi". "Pendant le plan hivernal, ce que nous proposons, ce sont deux locaux avec 12 lits au total. C’est un abri de crise quand les températures sont négatives."





"Arriver à un accueil 24h/24"

A Charleroi, environ une dizaine de lieux comme celui-ci proposent un accueil de jour ou de nuit. Dans le plan hiver, le but est de coordonner toutes ces structures pour ne laisser personne dans le froid.

"Notre objectif est d’arriver à un accueil 24h/24. On n’y est pas encore tout à fait. On a quelques trous mais le but est que les personnes passent la nuit à l’abri et peuvent fréquenter des services de jour et de soirée avant de revenir vers les abris de nuit le soir suivant", précise Jeremy Wilmot, le coordinateur du plan hiver au Relais social de Charleroi.

Si l’objectif principal du plan hiver est de répondre aux besoins primaires des sans-abri avec au total 95 lits, le Relais social de Charleroi propose également l’insertion durable de ces personnes.