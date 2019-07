Charleroi vient en aide aux sans-abris face à la chaleur: voici comment ils s'y prennent

Un nouveau pic de chaleur est attendu jeudi et parmi les plus vulnérables, il y a les sans-abris qui ne souffrent pas qu'en hiver. Ils vivent également des situations difficiles en été. À Charleroi, le Relais social distribue des kits spéciaux, contenant notamment une gourde et des lunettes de soleil.

Tournée quotidienne dans le centre-ville pour les éducateurs de rue. Ce matin le thermomètre affiche déjà 30 degrés. Pour les sans-abris, il est tout aussi difficile d’affronter la chaleur que le froid.

Yolande trouve l'initiative "géniale", Francis également : "Honnêtement, c'est très sympa… Respect", lance-t-il.

S’il est important de pouvoir leur distribuer des accessoires et produits de première nécessité… les éducateurs rappellent également des règles simples.

"En général, on est là pour prendre soin d'eux, donc les messages qu'on leur transmet sont bien pris. Maintenant, ça reste leurs choix : on ne va pas les empêcher de boire de la bière, mais s'ils peuvent alterner avec de l'eau entre chaque bière, c'est bien aussi", explique Michael Isbiai, éducateur.





Crème solaire et casquette contre les coups de soleil et insolations

De son côté, le relais social regrette que les aides ne soient pas aussi importantes en été qu’en hiver. C’est la raison pour laquelle le plan canicule ainsi que les kits ont été mis en place.

"On a remarqué qu'au relais santé, il y a beaucoup de personnes qui arrivent avec des coups de soleil, donc en prévention on donne de la crème solaire. Les insolations, c'est assez courant aussi donc on donne la casquette", explique Marion Lorge, employée au relais social.

"On se rend compte depuis 2-3 ans qu'il est nécessaire que le réseau s'articule et se coordonne, à l'instar de la période hivernale, sauf que les moyens ne sont pas les mêmes", ajoute Geneviève Lacroix coordinatrice du relais social.

Malgré tout, le relais social a mis en place une cellule de veille pour pouvoir intervenir rapidement en cas de problème.