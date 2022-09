"Chasse à l'homme", "Hélicoptère, 20 combis de police, chiens": que se passe-t-il à Houdeng-Goegnies?

"Course poursuite, chasse à l’homme dans le bois d’Houdeng-Goegnies", nous écrit Baptiste via le bouton orange Alertez-nous. "Course poursuite, recherche de personne dans le bois à Houdeng-Goegnies. Hélicoptère, 20 combis de police, chiens", nous indique de son côté Liza.

Contactée par la rédaction de RTL Info, la Police fédérale confirme la tenue d'une course-poursuite. Selon les informations de la police, un homme aurait pris la fuite alors qu'il subissait un contrôle sur l'autoroute A15. Après s'être encastré dans une barrière dans le Bois d'Houdeng, le conducteur s'est enfui à pied, laissant un passager à bord du véhicule, légèrement blessé, et qui a été transporté à l'hôpital.

Après une demi-heure de fuite, le conducteur a finalement pu être interpellé dans un champ, à Manage. La police locale de La Louvière avait demandé des renforts à la police fédérale pour pouvoir intercepter le fuyard.

Une enquête va être ouverte.