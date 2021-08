Châtelet: un homme de 25 ans privé de liberté après avoir tué son père

Un homme de 25 ans a été interpellé et privé de liberté dimanche soir à la suite d'un homicide ruelle du Curé à Châtelet (province de Hainaut), a confirmé lundi le parquet de Charleroi. Le suspect a porté un coup à l'aide d'un ustensile de cuisine au cou de son père, quadragénaire. Ce dernier a été touché à la carotide et a perdu la vie.



La zone de police Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes a été appelée dimanche soir ruelle du Curé à Châtelet à la suite d'une dispute familiale entre un père et son fils. "Pour une raison encore inconnue, le fils a porté un coup avec un ustensile de cuisine au cou de son père lors de la dispute", a précisé le parquet de Charleroi. La victime, touchée à la carotide, a succombé à ses blessures. Le parquet de Charleroi est descendu sur les lieux du drame.

L'auteur présumé des faits a été interpellé et privé de liberté. "Il sera entendu dans les prochaines heures par un juge d'instruction, qui décidera ou non de délivrer un mandat d'arrêt à son encontre", a indiqué Françoise Cottin, magistrate presse du parquet.