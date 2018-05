Châtelet: une voiture percute une pelleteuse et s'embrase, deux personnes en fuite

Un véhicule roulant à vive allure a percuté une pelleteuse, sur le ring de Châtelet, durant la nuit de vendredi à samedi. La voiture s'est embrasée mais les deux occupants ont pu s'extraire et prendre la fuite à pied. Le véhicule pourrait avoir été volé. Une patrouille de la police locale de Châtelet-Aiseau-Farciennes a aperçu un véhicule roulant à toute vitesse sur le ring de Châtelet, à hauteur de la place Saint-Roch, samedi vers 01h30. Les policiers ont entamé une poursuite mais la voiture s'est crashée quelques centaines de mètres plus loin, sur le chantier de la rue de la Station, en percutant violemment une pelleteuse. Les deux occupants ont eu le temps de s'extraire avant que le véhicule ne prenne feu et que la patrouille n'arrive sur place. Selon des témoins, les suspects ont pris la fuite à pied en traversant la passerelle surplombant la Sambre. Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est sont descendus sur place et ont éteint les flammes. La police locale devait vérifier si le véhicule détruit avait été volé à son propriétaire.

Photo: Fabian Vanhove