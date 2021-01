Chimay: l'école Sainte-Chrétienne placée en quarantaine durant une semaine

L'institut Sainte-Chrétienne de Chimay a décidé dimanche soir de placer toutes les classes de primaire et secondaire en quarantaine, pendant une semaine, à la suite de plusieurs cas de Covid-19, a annoncé l'établissement scolaire sur sa page Facebook, confirmant une information de Sudinfo. L'institut Sainte-Chrétienne de Chimay a informé dimanche soir sur sa page Facebook de la mise en quarantaine de l'école primaire et secondaire à la suite de plusieurs cas positifs de Covid-19 parmi les élèves. "Par mesure de précaution et de prudence et en accord avec les Services de Prévention de la Santé à l'école (PSE), nous avons pris la décision de mettre l'école en quarantaine cette semaine", a indiqué l'établissement. L'école a transmis un mail à tous les élèves et aux familles pour expliquer la situation et les démarches à suivre.