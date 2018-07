Chimay: un motard se tue lors de l'Open Trophy

Un motard qui participait à l'Open Trophy 2018 de Chimay a chuté durant la compétition, ce samedi après-midi. Seul en cause, l'Anglais de 53 ans, Clive Ling, est décédé de ses blessures. Deux autres accidents avaient déjà nécessité l'envoi d'ambulances peu avant les faits.





Un accident mortel a endeuillé l'Open Trophy 2018, une compétition de moto qui se déroulait ce week-end sur le circuit de Chimay, confirment les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est. Un motard, apparemment seul en cause, a perdu la vie après une lourde chute dans un virage, probablement en raison d'un incident mécanique. Selon les secours, deux ambulances avaient déjà été envoyées un peu plus tôt dans la journée à la suite de sorties de route en pleine course. S'agissant d'un fait de course, le parquet de Charleroi ne descend pas sur les lieux de l'accident. L'édition 2014 de cette compétition avait déjà connu trois morts.