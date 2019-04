La nouvelle gare de Mons devrait être terminée en 2020, avec 5 ans de retard

Recours introduits, faillite de l'entrepreneur, intempéries, conflits avec un sous-traitant: les travaux auront été repoussés à plusieurs reprises mais une étape importante vient d'être réalisée: la passerelle de la nouvelle gare est maintenant fixée sur ses appuis définitifs.

"Les choses vont aller plus rapidement et vont pouvoir se faire de façon simultanée au niveau des différents aménagements qui vont se réaliser", a précisé Vincent Bayer, porte-parole de la SNCB, au micro de nos journalistes Céline Praile, Samuel Lerate et Sébastien Capette. A commencer par la pose de la dalle en béton prévue dans les prochaines semaines.

La gare devrait être opérationnelle fin 2020 (accès aux quais, escalators, multi-modalité) mais quelques finitions seront encore à réaliser. Au moins 170 millions d'euros de budget étaient prévus au début des travaux. Au final, ce chantier aura coûté près de... 218 millions, soit environ 50 millions de plus.