Un train percute mortellement une personne sur un passage à niveau de Montigny-le-Tilleul: la circulation est rétablie

Une personne se trouvait sur les voies de chemin de fer à un passage à niveau de Montigny-le-Tilleul a été mortellement heurtée par un train ce lundi vers 16h30. La circulation a été interrompue entre Charleroi et Walcourt. Le trafic a été rétabli vers 19h30.

La circulation des trains a été interrompue lundi après-midi entre Charleroi et Walcourt en raison d'un accident survenu vers 16h30 à un passage à niveau de Montigny-le-Tilleul, a indiqué Infrabel, gestionnaire du réseau ferroviaire. "Accident grave avec un train au pied de Bomerée", nous a écrit un témoin via notre bouton orange Alertez-nous.

Un train reliant Charleroi à Couvin a percuté une personne qui se trouvait sur le passage à niveau. Celle-ci est décédée sur le coup. Les barrières et la signalisation du passage ont fonctionné normalement, selon des témoins. Les trains n'ont pas pu circuler entre les gares de Charleroi et Walcourt jusqu'à environ 19h30, lorsque le trafic a été rétabli.



Un SMUR, une ambulance, la police fédérale des chemins de fer et la police locale de la zone Germinalt se sont rendus sur place.



Un service de transport par bus a été organisé par la SNCB pour évacuer au plus vite la centaine de passagers. "Ils ont été acheminés jusqu'à Walcourt", a précisé Elisa Roux, porte-parole de la société des chemins de fer. Un service de bus a également été mis en place entre Charleroi-Sud et Walcourt durant l'interruption du trafic.



Photos de Fabian Vanhove