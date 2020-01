Classic 21 inaugure ses nouveaux studios à Mons

(Belga) Classic 21, la radio rock de la RTBF, a inauguré mardi soir ses nouveaux studios à Mons, en présence de la chanteuse Typh Barrow, qui a pour l'occasion livré un show case en présence de 300 invités.

"C'est avec l'équipe de passionnés de Classic 21 que le studio a été pensé, conçu et mis sur pied. A la pointe de la technologie, il allie un son de très grande qualité avec des possibilités techniques pour les interviews et visuelles dans la mesure où certaines émissions sont accessibles en vidéo sur le site", explique la RTBF. "Il s'agit d'un studio de production conçu dès le départ avec une intention visuelle, le tout dans des matériaux, des couleurs et une déco totalement en adéquation avec l'esprit de la chaîne." Classic 21 a atteint 10,5% de parts de marché sur les 10 premiers mois de l'année 2019, ainsi qu'un record de 682.369 auditeurs hebdomadaires en moyenne, rappelle le service public. "En digital, la chaîne enregistre une progression de 10% de visiteurs uniques au quotidien et 17% d'augmentation d'internautes qui visionnent ou écoutent un contenu Classic 21 sur Auvio." (Belga)