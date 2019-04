Colère à Estinnes: des voleurs de métaux dérobent de nombreux avaloirs et laissent des trous béants sur la route

La colère règne ce vendredi dans le cabinet de la bourgmestre d'Estinnes. "Vol de 11 avaloirs dans notre commune! À 2.500 euros par pièce, bonjour les dépenses inutiles…": voilà le message publié par Aurore Tourneur sur Facebook il y a quelques heures.



Des voleurs de métaux ont pris pour cible la petite commune rurale enclavée entre Binche, Mons et la frontière française. Les autorités dénoncent le coût que cela va engendrer, mais aussi les graves problèmes de sécurité que cela crée. "Merci aux trafiquants de métaux de mettre en danger la circulation routière et surtout les usagers faibles!", s'est exclamée la bourgmestre.



Voici où les vols ont eu lieu (il semble finalement qu'il y ait eu plus de 11 avaloirs volés):

1 vol à la rue Grégoire Jurion à Vellereille-les-Brayeux.

10 vols répartis chemin de la Sainte à Estinnes-au-Mont et rue de la Buissière à Estinnes-au-Mont.

5 vols : N562 rue du village de Peissant (il s’agit ici d’une route régionale et non communale).

Les photos prises par nos journalistes ce vendredi laisse en effet imaginer les risques pour les usagers de la route qui tomberaient dans les cavités laissées béantes. La commune a placé des panneaux de signalisation pour sécuriser les lieux ciblés. Malgré cela, restez vigilant si vous circulez à Estinnes.



