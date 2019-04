Colère des habitants d'une rue en travaux à Châtelineau: "Regardez cette poussière, on se croirait après un bombardement"

Certains ne profiteront pas du beau temps de la même manière. C’est le cas de ces habitants de Châtelineau. Leur rue est en travaux depuis plus d’un an. Des travaux qui s’éternisent. Il n’y a désormais plus de tarmac et donc beaucoup de poussière. Et ça, ça les met très en colère.

Chaque voiture qui passe provoque un énorme nuage de poussière. Quotidiennement, une épaisse couche couvre les voitures et les façades des maisons. Depuis janvier, le tarmac a été enlevé pour entamer des travaux de rénovation mais cela prend du temps et les riverains n’en peuvent plus.

"Regardez cette poussière, on se croirait après un bombardement", fustige l’un d’entre eux.

La commune est bien consciente du problème mais assure gérer ce chantier aussi vite et aussi bien que possible.

"Effectivement, on a été obligé de retirer le tarmac en janvier pour des normes antipollution qui sont d’application dans toute la Belgique depuis 2017", explique Clément Rosseel, le porte-parole de la Ville de Charleroi. "Le problème, c’est que les intempéries successives ne permettent pas d’entamer le gros ouvrage sur une période continue. Le beau temps à venir le permettra."

"Je suis entièrement d’accord. Il fallait une rénovation de la voirie, mais il fallait que ça se fasse logiquement, étape par étape, et laisser ça dans un bon état", estime un riverain.

Les riverains restent sceptiques face aux justifications de la commune. Pour eux, la situation vécue actuellement n’est pas normale et les oblige à rester cloitrés chez eux.

Une pétition a été lancée et elle a déjà recueilli 72 signatures.