Colfontaine: il appelle la police, trouble l’ordre public mais oublie qu’il est recherché

La zone de police boraine rapporte ce mardi des faits pour le moins rocambolesques survenus ce lundi 7 septembre. "Dans la soirée d’hier, nos services ont été appelés par un trentenaire qui se disputait avec son ex-compagne. Suite à leur rupture, cette dernière souhaitait récupérer ses effets personnels mais le monsieur ne semblait pas d’accord. Des dires de l’appelant, au cours de leur dispute madame aurait proféré des menaces à son encontre. Se craignant en danger, monsieur a dès lors fait appel à nos services. Sur place les policiers sont confrontés à un individu qui a semble t-il bu plus que de raison, il refuse de laisser son ex faire ses valises, s’emporte et devant les forces de l’ordre tente de la bousculer", raconte Siham Zannoun, le porte-parole.

L'homme a continué à faire de l'esclandre et à se montrer agressif sur la voie publique, poussant les forces de police à l'arrêter et à l'emmener au commissariat où il a été auditionné. Celle-ci durera finalement plus longtemps que prévu car les agents se sont aperçus que l'individu était signalé comme devant être entendu pour un autre dossier…