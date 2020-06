Colfontaine: il lui tire une balle dans la tête pour s'être garé devant chez lui

Un homme a tiré sur un autre pour une place de parking à Wasmes (Colfontaine) dans la province du Hainaut. Cela s'est passé dans la cité Georges Cornez en fin de journée lundi. Une information que vous nous avez fait parvenir via le bouton orange Alertez-nous. Un homme n'a pas apprécié qu'un automobiliste se gare devant chez lui. Cela l'a rendu complètement dingue. Quand il a vu un habitant du quartier se garer à hauteur de sa maison, il a pris son arme et est sorti de chez lui. Il a pointé cette arme en direction du conducteur et a fait feu. La victime a reçu une balle de 22 millimètres dans la tête. Les voisins ont rapidement appelé la police.

Le tireur -âgé de 60 ans- s'est d'abord retranché chez lui avant de réussir à prendre la fuite. Malgré un déploiement massif des forces de police, l'homme est toujours en cavale. Il n'est pas connu des services de police. La victime, elle, a été transportée d'urgence à l'hôpital Saint-Joseph de Mons. Elle a été opérée dans la nuit. La balle a été extraite de sa tête et ses jours sont toujours en danger.