Colfontaine: sa voiture et son chien touchés par des jets de pavés depuis le pont du RAVeL

De nombreux accidents sont à déplorer chaque année dans la rue des Alliés à Colfontaine, relatera ce soir l’émission Images à l’appui sur RTL-TVI. Mais depuis la rénovation du RAVeL à côté de sa maison, les dégâts se sont multipliés. Son chien a même été blessé.

Depuis qu’il habite là, Abel compte déjà deux accidents de voiture : "Il y a quand même pas mal d’accidents dans la rue. Des rétros arrachés, des flans arrachés. On a eu deux gros accidents. Le premier, mon véhicule a été éjecté sur deux mètres. Le deuxième, c’est une voiture qui a réussi à faire un tonneau contre ma façade." Une plainte à la police a été déposée. Mais elle est restée sans suite.

Abel ne se sentait déjà plus en sécurité dans sa rue, mais la rénovation du RAVeL traversant sa rue, à quelques mètres de chez lui, va être la source de nouvelles dégradations. "Depuis que le RAVeL a été refait, on reçoit des débris. Il y a des gens qui jettent tous genres de projectiles, des pierres et des cailloux, des panneaux de signalisation par-dessus le pont, ou des pierres dans les jardins."

Et ces jardins ne sont pas les seules cibles. Turbo, le chien d’Abel, a lui aussi été touché par l’un des projectiles. "Un jour je reviens du travail et je trouve mon chien avec l’œil tout gonflé. Et on trouve une pierre typique du ravel. Mon chien a été blessé au niveau de l’arcade, ensanglantée. Donc j’ai dû l’apporter chez le vétérinaire."

