Collision en chaîne sur la E19 à hauteur de Jemappes: l'autoroute a dû être fermée à la circulation

Une collision en chaîne à hauteur de Jemappes a provoqué des embarras de circulation sur l'E19 en direction de Bruxelles dimanche tôt dans la matinée. L'axe a dû être fermé pour faciliter le travail des services de secours et le nettoyage de la chaussée, explique la police fédérale de la route. Il a été rouvert peu avant 10 heures.

L'accident a impliqué six véhicules dimanche vers 5h00 et a provoqué de gros embarras de circulation. Trois d'entre eux se sont retrouvés sur le toit. Cinq ou six personnes, selon la police fédérale, ont été blessées mais leurs jours ne sont pas en danger. L'autoroute a été fermée pour faciliter le travail des services de secours et le nettoyage de la chaussée. Une déviation a été mise en place via le R5 à Jemappes. Le dépannage des véhicules accidentés s'est terminé peu avant dix heures et l'axe a pu être rouvert à la circulation.