Collision entre deux voitures à Beaumont: l'un des conducteurs a dû être désincarcéré

Un accident s'est produit ce matin, peu avant 7h à Beaumont. Deux voitures sont entrées en collision Chaussée Fernand Deliège. Les pompiers de Beamont, deux ambulances et un Smur ont été dépêchés sur place selon des informations de notre correspondant Fabian Vanhove. Le conducteur de l'un des véhicules a dû être désincarcéré et conduit à l'hôpital. Son état est jugé sérieux, nous rapporte notre correspondant. Le deuxième conducteur a également été blesssé. La route a été fermée dans les deux sens et d'importants embouteillages sont à prévoir.

© Photo Fabian Vanhove