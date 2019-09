Collision frontale à Chimay: un jeune homme perd la vie

Un accident frontal entre deux véhicules s'est produit dimanche matin vers 10H00 à la rue les Roches à Villers-la-Tour (Chimay). Un jeune homme est décédé, indique le parquet de Charleroi.

Une Citroën C4, conduite par un jeune conducteur de 23 ans originaire de Momignies, roulait dans la rue des roches à Villers-la-Tour (Chimay). Dans un virage, la voiture est allée percuter un pick-up, qui venait de face. La dame au volant de ce pick-up est une infirmière qui réalisait sa tournée.

Le choc a été extrêmement violent. Le moteur de la voiture s’est cassé et il est sorti de son logement. Le conducteur est décédé sur place. La dame, quant à elle, est légèrement blessée. Elle a été prise en charge par les pompiers de la zone Hainaut-Est et transférée vers le CSF de Chimay. La vitesse est mise en cause et la faute est imputée au jeune conducteur. Un expert mandaté par le parquet de Charleroi s’est rendu sur place, tout comme Denis Danvoye, le bourgmestre de Chimay.