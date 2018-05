Collision frontale à Frasnes-lez-Gosselies: trois blessés

Un accident s'est produit sur la Nationale 5 à Frasnes-lez-Gosselies (Les Bons Villers), jeudi après-midi. Deux voitures sont entrées en collision frontale à la sortie d'un rond-point. On déplore trois blessés, dont un enfant.

Les faits sont survenus vers 16h15, à hauteur du rond-point dit du "golf de Pierpont", indiquent les services de secours.

Selon les premiers éléments, une conductrice qui se dirigeait vers Nivelles aurait perdu le contrôle de son véhicule en sortant du sens giratoire. Elle aurait alors percuté frontalement un autre véhicule, à bord duquel se trouvait un homme et son jeune garçon. A la suite du choc, le véhicule de la conductrice a poursuivi sa course et a percuté un mur.

Avertis des faits, les secours se sont rendus sur place et ont pris en charge les trois victimes, blessées à des degrés divers. La police locale de la zone Brunau s'est chargée du constat d'usage.

