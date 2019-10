Collision frontale cette nuit à Lodelinsart: 6 blessés dont deux enfants

Un accident frontal impliquant deux véhicules s'est produit dans la nuit de mardi à mercredi vers 00H15 chaussée de Châtelet à Lodelinsart, indique la police de Charleroi. Les deux conducteurs et un passager ont été gravement blessés.

Pour une raison encore indéterminée, une Fiat Punto et une Peugeot 106 sont entrées en collision. À la suite du choc, la Fiat s'est retrouvée sur le toit. Les pompiers de Charleroi ont procédé à la désincarcération du conducteur, gravement blessé. Son passager a été également gravement blessé dans l'accident. À l'intérieur de la Peugeot 106 se trouvaient deux adultes et deux enfants, précise un porte-parole de la police de Charleroi. L'état de santé du conducteur de la Peugeot 106 est jugé sérieux. Six ambulances et deux SMUR sont intervenus sur les lieux afin de transporter les blessés en milieu hospitalier. Plusieurs équipes de la police de Charleroi ont totalement fermé la route à la circulation durant deux heures.







Photos de Fabian Van Hove