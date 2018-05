Collision sur le R3 à Marcinelle: deux véhicules partent en tête-à-queue et terminent leur course dans le sens CONTRAIRE de la circulation

Photo envoyée via Alertez-nous

Une collision entre une camionnette et une voiture est survenue, mardi matin, sur le R3 à hauteur de Marcinelle. Deux blessés sont à déplorer. L'accident a également provoqué des embarras de circulation dans les deux sens.

L'accident s'est produit à hauteur de la sortie Marcinelle Hublinbu (Charleroi), indiquent les services de secours. Pour une raison encore indéterminée, une camionnette de livraison et une voiture qui circulaient en direction de Châtelet se sont percutées. A la suite du choc, les deux véhicules sont partis en tête-à-queue et ont terminé leur course dans le sens contraire de leur marche.

La camionnette a heurté un poteau d'éclairage sur la berme centrale, répandant au passage une partie de son chargement. La voiture, elle, a percuté les palissades sur la droite de l'autoroute, juste à l'entrée de la bretelle vers Hublinbu. Avertis des faits, les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est sont descendus sur place et ont dégagé les occupants de la voiture. Les deux victimes ont été blessées. Le chauffeur de la camionnette est quant à lui indemne. La police fédérale de la route s'est également rendue sur les lieux pour fluidifier les embouteillages qui se sont formés dans les deux sens de circulation et se charger des constatations d'usage.