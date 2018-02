Comédiens, scénaristes, réalisateurs: ce court-métrage a été entièrement créé par des personnes sans-abri (vidéo)

Des personnes sans-abris de la région de Charleroi ont entièrement réalisé deux courts-métrages. Scénaristes, réalisateurs, comédiens: tous viennent de la rue. Avec leur production, ils espèrent sensibiliser le public.

"Je ne voulais pas faire un documentaire. Les gens de la rue ne sont en aucun cas des animaux". C'est par ces termes que Luc Brigode, réalisateur du court-métrage "Attends", explique sa démarche. Après un parcours de vie accidenté, Luc s'est tourné à nouveau vers l'art. "Je me suis remis à mes anciennes amours: écrire", confie-t-il. C'est ainsi que, aidé par des professionnels des arts de la scène, cet homme sans-abri a réalisé un court-métrage dans lequel tous les intervenants sont sans domicile fixe.

Dans le court-métrage, ces personnes sans-abri racontent leur quotidien et expliquent comment, un jour, tout peut basculer. Présents à la diffusion du film, nos journalistes ont pu rencontrer Bryan, l'un des comédiens. A seulement 20 ans, il déjà connu la rue. Le jeune homme a pu rebondir et en est sorti grâce à ce projet, notamment. "Je suis tombé dans une dépression, puis j'ai touché à la cocaïne, à l'héroïne, se souvient le jeune homme. Je me piquais et je buvais beaucoup. Des gens du CPAS sont venus chez moi et ont remarqué que je faisais une grave dépression. J'ai perdu mon appartement, je me suis retrouvé à la rue pendant au moins un an".

L’objectif de ce court-métrage est de sensibiliser le grand public et le monde politique. À plus court terme, ce projet aura sorti de l'isolement toutes les personnes sans-abri qui y ont participé.