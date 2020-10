La police frappe un grand coup contre le trafic de drogue à Comines: 70 policiers déployés et six arrestations ce mardi

La police de Comines a mené mardi huit perquisitions dans le milieu des stupéfiants. Sur les douze personnes interpellées, six ont été placées sous mandat d'arrêt. Outre une importante saisie de drogue, les forces de l'ordre ont aussi mis la main sur des armes, indique jeudi le parquet de Tournai.

70 policiers mobilisés

Ce mardi 20 octobre au matin, épaulée par des renforts de diverses zones et des policiers français, la police locale de Comines-Warneton a mené huit perquisitions simultanées dans le milieu des stupéfiants à Comines, Warneton et au Bizet. A cette occasion, 70 policiers ont été mobilisés. La police a saisi 1,4 kg de cocaïne, dont 50 sachets conditionnés de 1 gramme prêts à la vente, et 1 kg de marijuana, dont 30 sachets conditionnés de 1 gramme. De l'argent, pour un montant total de 36.000€ a aussi été saisi.

Dans un des lieux perquisitionnés, la police a découvert un laboratoire de coupe et de conditionnement de la drogue. Durant les fouilles, la police a mis la main sur trois voitures servant de moyen de locomotion aux trafiquants, mais aussi sur diverses armes dont des armes blanches, deux Tasers et une arme à feu.

Plusieurs arrestations

Lors de ces visites domiciliaires, 12 personnes ont été privées de liberté, onze hommes et une femme. Âgés entre 20 et 52 ans, tous sont des membres présumés du réseau, en tant que vendeurs ou consommateurs de substances illicites.

Après les interrogatoires menés par la police et les auditions opérées mardi et mercredi par la juge d'instruction, six personnes ont été placées sous mandat d'arrêt. Les inculpés ont été écroués dans les prisons de Tournai et de Mons. Une personne a été placée en libération conditionnelle.

La lutte contre le trafic de stupéfiants est une des priorités du nouveau plan zonal de sécurité 2020-2025 de la police locale de Comines-Warneton. Ce dossier constitue une étape importante dans la mise en œuvre de ce plan sur l'entité.