Comines: un spot dans un faux plafond cause l'incendie de cette galerie d'art

Un incendie s'est déclaré dimanche en début d'après-midi dans une galerie d'arts à Comines (Hainaut). Le feu, accidentel, a rapidement été maîtrisé. Les logements dans les étages ont été enfumés mais sont toujours habitables. On ne déplore aucun blessé.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés dimanche, vers 12h10, qu'un incendie s'était déclaré dans un immeuble à appartements implanté au n°46 de la rue de la Gare à Comines. Venant de l'arsenal de la localité, une autopompe, un camion-citerne et un véhicule de commandement ont été envoyés sur les lieux.



"Ce bâtiment se compose d'un rez-de-chaussée, qui accueille une galerie d'arts, et de deux étages dans lesquels des appartements ont été aménagés. Le feu a pris au niveau du faux plafond situé entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Nous avons d'abord évacué tous les tableaux se situant dans la galerie. C'est un court-circuit dans un spot du faux plafond qui est à l'origine de cet incendie", a expliqué le lieutenant Jimmy Lahousse, qui a dirigé la manœuvre.



La galerie d'art a pu être préservée et seules des fumées ont atteint les étages. Les pompiers ont procédé à la ventilation du bâtiment et les locataires pourront y dormir ce soir. Les services de secours, craignant une reprise du feu dans le faux plafond, étaient toujours sur place à 14h00.