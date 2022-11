Connaissez-vous le règlement de votre commune? À Erquelinnes, les habitants doivent entretenir les trottoirs et rigoles

De nombreuses communes imposent que les habitants s'occupent de l'entretien des trottoirs et rigoles. C'est le cas d'Erquelinnes où une campagne vient d'être lancée.

Le citoyen doit entretenir son trottoir et sa rigole comme le stipule le règlement communal. Lorsque cela n'est pas fait, les agents constatateurs de la commune déposent un courrier et demandent aux riverains de régler la situation. "Si dans 3 semaines, rien n'est fait, je repasserai. Et malheureusement, une sanction administrative devra être rédigée. La sanction peut être comprise entre 50 et 350€", éclaire Jérôme Laffineur.

La campagne de sensibilisation n'est pas toujours bien perçue par les riverains. Selon Pascal, un habitant d'Erquelinnes, c'est à la commune de s'en charger pour des raisons de sécurité. "Je vois mal des vieilles personnes qui puissent faire ça. Étant donné que c'est une route qui est assez dangereuse, qu'il y a beaucoup de passages de voitures, je trouve que ce serait mieux que cette tache reste à la commune", estime-t-il. En ce qui concerne les bâtiments non occupés, l'agent constatateur prend une photo comme preuve et contactera directement les propriétaires.