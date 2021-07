Conséquence des inondations, les sinistrés ne peuvent plus laver leur linge: Ham-sur-Heure-Nalinnes lance un appel à bénévoles

Depuis quelques jour déjà, les inondations ont laissé place à la désolation. Les sinistrés des communes touchées sont toujours en train de constater les dégâts et déblayer les débris, pieds dans la boue. Mais parmi ces objets entassés par centaines et bons pour la poubelle, il y a beaucoup de machines à laver.

De nombreux sinistrés n'ont plus rien. Encore moins des machines à laver... Impossible donc pour de nombreux sinistrés de laver le peu de linge qui leur reste, pourtant sali par la boue. La majorité des résidents sont dépendants des lavoirs mis à disposition par les CPAS. A Ham-sur-Heure-Nalinnes dans le Hainaut, la commune lance un appel aux bénévoles: son lavoir est débordé.

Un numéro pour proposer et demander de l'aide à Ham-sur-Heure-Nalinnes: 0800 939

"Beaucoup de personnes ont perdu tout leur électroménager dont machine à laver. On essaye de répondre à cette demande et pour se faire, on a lancé un appel à bénévoles", explique Adrien Dolimont, président du CPAS. Beaucoup de personnes venaient déjà "naturellement proposer leur aide".

Le directeur du CPAS de Ham-sur-Heure-Nalinnes, avec ses collègues, a décider de "coordonner cette aide". Notamment à l'aide du numéro du call centre communal, le 0800 939, "ouvert en permanence", précise le directeur du CPAS. "On prend les demandes des citoyens mais aussi les propositions d'aides via ce numéro et on les fait se rencontrer pour qu'on puisse répondre à la demande des gens sur le terrain", détaille-t-il.